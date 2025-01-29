Avusturalya'da tarikat üyeleri, bir çocuğun ölümüne yol açtı

Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Toowomba kentinde bulunan "The Saints" isimli yerel Hristiyan tarikatı mensubu 14 kişi, 8 yaşındaki diyabet hastası kız çocuğuna ilaçlarını vermeyerek ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu.

Avusturalya'da tarikat üyeleri, bir çocuğun ölümüne yol açtı
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:02

ABC News'ün haberine göre, 8 yaşındaki Tip 1 diyabet hastası Elizabeth Sthrus'ın insülin iğnesinden mahrum bırakılarak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla 2022'de başlatılan dava süreci sonuçlandı.

Tarikat lideri Brendan Stevens, baba Jason Struhs, anne Kerrie Struhs ve erkek kardeş Zachary Struhs da dahil tarikat üyesi 14 kişi, insülin iğnesinin verilmemesinin ardından 2022'de hayatını kaybeden 8 yaşındaki Elizabeth'in ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada "taksirle öldürme" suçundan hüküm giydi.

İddianamede tarikatın modern tıp karşıtı tutum sergilediği belirtilerek, Elizabeth'in sağlığının ilacı kestikten sonra birkaç gün içinde kötüleştiği, tarikat üyelerinin acil servisi aramak yerine dua ettiği aktarıldı.

Hakim, karar metninde, tarikat üyelerinin "ilahi güce inanıp" Elizabeth'e ilaç vermeyerek, onun ölümüne yol açtığını belirtti.

Mahkeme, nihai kararı şubatta açıklayacağını bildirdi.

The Saints'in, Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Toowomba kentinde toplamda 14'ü yetişkin 23 üyeli, Hristiyan dinine mensup bir tarikat olduğu belirtiliyor.


Etiketler: #Avusturalya #Tarikat

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