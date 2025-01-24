Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinin adı belli oldu!

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Alexander Zverev ile Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.

Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinin adı belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:12

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Sinner, 2 saat 36 dakika süren maçta Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final eşleşmesinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlanması nedeniyle adını finale yazdırmıştı.

Tek erkekler finalinde 26 Ocak Pazar günü Sinner ile Zverev karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Alexander Zverev #jannik sinner #Avustralya Açık

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