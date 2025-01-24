Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinin adı belli oldu!
Avustralya Açık tek erkekler finalinde Alexander Zverev ile Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Sinner, 2 saat 36 dakika süren maçta Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final eşleşmesinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlanması nedeniyle adını finale yazdırmıştı.
Tek erkekler finalinde 26 Ocak Pazar günü Sinner ile Zverev karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Alexander Zverev #jannik sinner #Avustralya Açık
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan 1. Lig ekibine transfer oldu!
- Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu!
- Süper Lig devinden Rıdvan Yılmaz atağı
- Pelkas, eski takımına geri döndü!
- Beşiktaş'ta Chamberlain'e açık kapı!
- Ahmed Kutucu transfer sürecini anlattı
- Ergin Ataman, EuroLeague'e meydan okudu
- Djokovic, Avustralya Açık'tan çekildi!
- Samet Akaydin'in yeni adresi belli oluyor!
- Nikola Jokic'ten üst üste 5. triple-double!
En Çok Okunan Haberler
-
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
- 'Halkımız Kartalkaya’nın hesabını mı soracak?'
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması