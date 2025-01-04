Avusturya Başbakanı Karl Nehammer istifa edeceğini duyurdu

Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:09

Güncelleme: 04.01.2025 - 22:15

Avusturya'da koalisyon görüşmeleri sona erdi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile merkez sol Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasındaki koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

Nehammer, “SPÖ ile kilit noktalarda anlaşma mümkün değil. ÖVP verdiği sözlerin arkasında durmakta: Sosyal yardım ve iş dünyasına zarar verecek önlemleri ya da yeni vergileri kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle SPÖ ile müzakereleri sonlandırıyoruz ve devam ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak, önümüzdeki günlerde istifa edeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Dün koalisyon görüşmelerinde yer alan liberal Neos partisi, görüşmelerden çekildiğini açıklamıştı. Neos lideri Beate Meinl-Reisinger, Başbakan Nehammer, Sosyal Demokrat lider Andreas Babler ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e partisinin yeni bir hükümet kurma görüşmelerine "devam etmeyeceğini" bildirmiş, "temel reformlar" konusunda ilerleme kaydedilemediğini, anlaşma sağlanamadığını aktarmıştı.