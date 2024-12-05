Avusturya Meclis Başkanı hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 05.12.2024 - 08:59

Güncelleme: 05.12.2024 - 08:59

Avusturya Yahudi Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Rosenkranz'ın aşırı sağcı FPÖ'den bazı milletvekillerine yönelik hukuki sürecin başlatılmasını geciktirdiği anlatıldı.

Bu nedenle Rosenkranz hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, ülkedeki demokratik unsurların, cumhurbaşkanlığından sonra ülkedeki ikinci önemli görevi Rosenkranz'ın taşıyıp taşıyamayacağını sorgulaması gerektiği kaydedildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Öğrenci Birliğinin FPÖ'den bazı milletvekillerinin Nazi propagandasını yasaklayan kanuna aykırı davrandıkları gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunduğu ve savcılığın söz konusu kişilere yönelik hukuki süreci başlatabilmek için Meclis Başkanlığına yaptığı başvurunun uzun süre işleme alınmadığı bilgisine yer verildi.

Bunun üzerine Öğrenci Birliğinin, Rosenkranz hakkında suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Öğrenci Birliği, Nazi Pogromu ya da Kristal Gece olarak da adlandırılan 1938’de Nazilerin Yahudilere ait kurum ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için 9 Kasım’da başkent Viyana'da düzenlenen programa Rosenkranz’ın katılmasını protesto etmiş, Pogrom kurbanları için yapılan anıta çelenk koymasına engel olmuştu.