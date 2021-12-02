Avusturya'da bir cerrah, ameliyatta yanlış ayağı kestiği için ceza aldı
Avusturya'da bir cerrah, ameliyatta yanlış bir ayağı kestiği için ceza aldı.
Avusturya'da bir cerrah, ameliyatta yanlış ayağı kestiği için ceza aldı.
İleri yaştaki hastanın sol ayağı yerine sağ ayağını kesen doktorun bu hatası iki gün sonra keşfedilebilmişti.
Çarşamba günü Linz kentindeki mahkeme 43 yaşındaki cerrahı, bariz ihmalden suçlu buldu ve 2 bin 700 euro ceza verdi.
Mahkeme öncesi hayatını kaybeden hastanın dul eşine, tazminat olarak da 5 bin euro ödenmesi kararlaştırıldı.
Geçen Mayıs ayında Freistadt'daki kliniğe yatan hastanın, yanlış ayağı işaretlendi.
Hata rutin bandaj değişimi sırasında fark edildi ve aynı hastaya bu kez diğer ayağının da kesilmesi gerektiği söylendi.
Olayın gerçekleştiği dönemde kliniğin yöneticisi bir basın toplantısıyla özür diledi ve hatanın "bir dizi talihsiz olaylar zincirinin sonucu" meydana geldiğini savundu.
Mahkemeye çıkarılan cerrah da, ameliyathanedeki emir komuta zincirinde sıkıntı yaşandığını ifade etti.
1995'TE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI
Doktor, neden sol yerine sağ bacağı kesim için işaretlediği sorusuna ise "Gerçekten bilmiyorum" yanıtını verdi.
Aynı doktor bugün başka bir kliniğe geçmiş durumda ve cezasının yarısı ertelendi.
Böyle olaylar çok nadir olsalar da benzer vakalar geçmişte yaşandı.
1995 yılında ABD'de bir cerrah, ameliyatın yarısında şeker hastasının yanlış ayağını kestiğini fark etmişti.
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