Avusturya'da bir hava kuvvetleri üssünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Avusturya'da bir hava kuvvetleri üssü olan Wiener Neustadt'ta silahlı çatışma meydana geldi.
Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki bir hava kuvvetleri üssü olan Wiener Neustadt'ta silahlı çatışma meydana geldi.
Silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Öldürülen kişinin 20 yaşında bir asker olduğu bildirildi.
Çatışmanın, askeri üste bulunan askerler ile üstleri arasında meydana geldiği belirtildi.
Avusturya Silahlı Kuvvetleri (Bundesheer) Sözcüsü Michael Bauer, olaydan önce nöbetçi asker ile amiri arasında bir tartışma yaşandığını ve askerin nöbetçi odasında saldırı tüfeğiyle birkaç el ateş ettiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, polis sözcüsü Johann Baumschlager "Soruşturmanın henüz başındayız" dedi.
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