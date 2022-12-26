Avusturya'da bir kayak merkezinde 9 kişi çığ altında kaldı
Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Lech kasabasında yer alan kayak merkezinde çığ altında kalan 9 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Polisten yapılan açıklamada, Lech'te kayak merkezinde yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte çığ düştüğü bildirilerek, çığ altında kalan 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çığ altından bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, 200 kişilik arama kurtarma ekibinin kayıp kişilerin bulunması için çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği ifade edildi.
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