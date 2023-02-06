Avusturya'da düzenlenecek AGİT toplantısına ilişkin "Rus heyeti" gerginliği

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:55

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:58

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, aralarında Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi AGİT PA üyesi 20 ülkeden yaklaşık 80 diplomatın, savaşın başladığı 24 Şubat'ta düzenlenecek yıllık olağan toplantıya, Rus heyetinin katılmasının engellenmesi için Avusturya makamlarına yönelik kaleme alınan mektuba ilişkin ülke basınındaki haberler hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "söz konusu diplomatların, Avusturya makamlarından Rus heyetine vize vermemesi talep ettiği, savaşın başlangıç tarihinde böyle bir durumun provokasyon olarak görülebileceği değerlendirmesinde bulunduğu" ifade edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 23-24 Şubat'ta düzenlenecek AGİT PA Toplantısı'na ilişkin uluslararası anlaşmalar doğrultusunda taraf ülkelerin heyetlerine vize vermelerinin zorunlu olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu toplantıya yönelik davetiyenin Avusturya hükümetince değil AGİT tarafından yapıldığı, bu isteğin siyasi açıdan değil uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Van der Bellen de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Rus heyetinin engellenmesi fikrine sıcak bakmadığını belirterek, "İsteyerek ya da istemeden bu tür köprülerin yıkılmasına izin verirseniz, gün gelir buna pişman olursunuz çünkü o köprülere ileride yeniden ihtiyaç duyulacak." dedi.

Avusturya'da görevli 4 Rus diplomatın "diplomat statüsüne aykırı davrandıkları" gerekçesiyle 8 Şubat'a kadar ülkeden ayrılmaları istenmişti.