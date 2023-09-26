Avusturya’da içme suyunda enterokok bakterisi tespit edildi
Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Mistelbach ve Gaenserndorf belediyelerinin içme suyunda "enterokok" isimli bakteriye rastlandığı bildirildi.
Avusturya'da iki belediyeden yapılan yazılı açıklamada, içme sularına yönelik rutin ölçümler sırasında, suda enterokok isimli bakterinin değerlerinin çok yüksek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
'KAYNATIN' UYARISI
Bu tespit üzerine belediyeler, suların tüketilmeden önce 3 dakika kadar kaynatılması uyarısında bulundu.
Bakterinin nasıl suya bulaştığı araştırılırken, bir yandan da suyun temizlenmesi için klorlama çalışmalarının başladığı aktarıldı.
Uzmanlar, söz konusu bakterinin kan zehirlenmesi ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.
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