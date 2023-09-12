Avusturya'dan Türkiye'ye AB engeli: Tam üyeliği bizim için düşünülemez

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:59

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:01

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Die Welt'e verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik çarpıcı mesajlar gönderdi.

Karl Nehammer, AB ve Türkiye arasında "ekonomik ve siyasi konularda karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı yeni bir ortaklık kurulması" gerektiği görüşünü savundu.

Nehammer, "Ankara ve Brüksel arasında daha fazla yakınlaşmadan yanayız, ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği bizim için düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Nehammer, "Birbirimize karşı dürüst davranmamız önemli ve buna, yıllardır dondurulmuş olan katılım müzakerelerinin resmen sona erdirilmesi ve komşuluk işbirliği için yeni bir konsept geliştirilmesi de dahildir" diye ekledi.

"TÜRKİYE, AB İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Türkiye ve Avusturya'nın, şu anda ilişkileri geliştirmek için ikili düzeyde "başarılı bir şekilde birlikte" çalıştıklarını vurgulayan Nehammer, Türkiye'nin AB için "çok önemli bir ortak" olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna-Rusya savaşında ateşkes ve barış müzakerelerine Türkiye, Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de dahil olmasının önemli olduğunu belirten Nehammer, "Yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim" diye konuştu.