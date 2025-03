Avusturyalı bakan, Erdoğan paylaşımını sildi

Avusturya’nın üçlü koalisyon hükümetinde (ÖVP, SPÖ ve NEOS) Dışişleri Bakanı olan NEOS partisinin lideri Beate Meinl-Reisinger, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Die Presse gazetesine konuşan Meinl-Reisinger, "Türkiye'nin gittiği yön konusunda çok endişeli" olduklarını belirterek, "Özellikle de gazeteciler de dahil olmak üzere çok sayıda tutuklama haberinden dolayı. Bu gelişmeler çok endişe verici" dedi.

Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı ortak bir açıklama konusunda birlik olamadıklarını eleştiren Meinl-Reisinger, "Ortak bir açıklama yapmamızı isterdim ama maalesef birlik olamadığımız için bu mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren Meinl-Reisinger, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Seçme ve seçilme hakkı, serbest seçimler, toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü bir demokrasi için önemlidir ve biz bu konuda endişeliyiz" dedi.

Meinl-Reisinger, "Türkiye'nin demokrasi ve demokrasi anlayışı açısından AB için bir ortak olarak kalmasını istiyorum çünkü bu önemli. Sadece jeopolitik ve stratejik olarak değil, aynı zamanda NATO üyesi olması ve köprü vazifesi görmesi nedeniyle de önemli bir ortaktır" diye ekledi.

"Bu durumda Türkiye ile iş birliğini kesmekten yana olur musunuz?" sorusuna Meinl-Reisinger, "Hayır, bunu artık anlamsız bile bulabilirim. Ancak henüz Türk Dışişleri Bakanı ile konuşma fırsatım olmadı. Bunu yakında, en azından bir telefon görüşmesinde yapmayı umuyorum. Bu konu (İmamoğlu) hakkında da konuşacağımdan emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.

Öte yandan, Meinl-Reisinger'in, daha önce paylaştığı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı bir paylaşımı sosyal medya hesabı X'ten kaldırdığı ortaya çıktı.

Medya Avusturya'nın haberine göre, Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yer aldığı fotoğrafı 19 Şubat 2025 tarihinde X hesabından paylaşan ve altına “Bu resim çok sembolik ve önemli. Avrupa’nın Türkiye ile ortaklığı önemlidir” diye yazan Meinl-Reisinger, Dışişleri Bakanı olduktan sonra paylaşımı kaldırdı.

Erdoğan ile alakalı paylaşımı yaptığı sırada henüz hükümette yer almayan Beate Meinl-Reisinger'in, bakan olduktan sonra paylaşımı kaldırdığı ileri sürüldü.

Meinl-Reisinger’in, Erdoğan paylaşımını silmesinin İmamoğlu'nun tutuklanmasından dolayı mı kaynaklandığı ise merak konusu oldu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sosyal medya hesabı X'ten tepki gösterdi.

Deeply concerned by #imprisonment of Mayor of #Istanbul Ekrem İmamoğlu! Respect for the rule of law and a strong civil society are vital for Türkiye’s relationship with Europe. Peaceful assembly & free speech are cornerstones of #democracy and may not be wilfully restricted.