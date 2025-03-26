İktidarın sözde ‘yolsuzluk’ operasyonuna İmamoğlu’nun memleketinden tepki yükseldi: Trabzon’da kahkaha protestosu

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:59

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sözde ‘yolsuzluk’ operasyonuyla tutuklanmasına ülke genelinde tepki yükselmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerden çıkan adalet sesleri, İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da da kendini gösteriyor.

Trabzon’da bulunan Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde dün geceki adalet nöbetinde, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in, ‘paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel sattığını’ söylediği sözler dinletildi. Bu sözler üzerine CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, “Ankara’yı parsel parsel satanlar, bize yolsuzluktan bahsediyorsa eğer, buna ancak gülünür, hatta yetmez kahkaha atılır” dedi. Ardından alandaki yurttaşlar, bu trajikomik duruma kahkahalarla tepki gösterdi.

‘İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR’

Kahkahalı protesto eylemiyle ilgili konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Ekrem İmamoğlu, ekmek kadar temiz, su gibi aydın bir insandır. Onu tanıyan herkes bilir. Gizli tanıkların, hiçbir hukuki karşılığı olmayan iddialarına dayandırılarak yapılanlar ortada! Hepsi bomboş ve saçma iddialar! Ankara'yı ‘parsel parsel satanlar’, yolsuzluk operasyonu yapıyor! Bu gerçekten çok komik değil mi? İşte buna suna sadece gülünür, hatta kahkaha atılır. Çünkü "izahı olmayan şeyin mizahı olur" diyerek hep birlikte kahkaha atıyoruz" dedi.