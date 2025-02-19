Ayakkabı kutusunda saklanan Ortaçağ sırrı: 500 yıllık el yazması bulundu!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 19.02.2025 - 15:31

İngiltere'nin York kentindeki Bar Manastırı arşivinde, 15. yüzyıla ait bir el yazması keşfedildi. Dr. Hannah Thomas tarafından bulunan bu nadir eser, "şimdiye kadar keşfedilmiş en iyi korunmuş tezhipli el yazmalarından biri" olarak tanımlandı.

Arma Christi parşömeni olarak bilinen bu değerli el yazması, içinde 1980’lere ait broşürlerin bulunduğu bir ayakkabı kutusunun içinde ortaya çıktı.

1475 yılı civarında hazırlandığı düşünülen bu parşömen, dünya genelinde bilinen sadece 11 kopyadan biri.

Tezhipli el yazmaları, altın veya gümüş içeren süslemelerle donatılmış, elle yazılmış ve sanat eseri niteliği taşıyan dini kitaplar olarak biliniyor.

Genellikle 12. ve 17. yüzyıllar arasında üretilen bu eserler, özenle hazırlanmış kaligrafileri ve el çizimi figürleriyle dikkat çekiyor.

ORTAÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE GELEN BİR HAZİNE

Dr. Thomas, bu keşfi “Ortaçağ sanatının en çarpıcı örneklerinden biri” olarak tanımlarken, bu el yazmasının yalnızca bireysel dua için değil, ailelerin ve toplulukların evde ibadet etmek için kullandığı bir metin olduğunu düşündüğünü belirtti.

Parşömende yer alan ‘O Vernicle’ adlı dua şiiri, bu el yazmasının özel bir dini ritüelin parçası olabileceğini gösteriyor. Dünya'nın farklı yerlerinde bulunan Arma Christi el yazmalarının bir kısmı, British Library (Londra), Bodleian Library (Oxford) ve Huntington Library (Kaliforniya) gibi önemli arşivlerde korunuyor.

500 YILLIK SESSİZLİK SON BULUYOR

Bar Manastırı, bu eserin ne zaman koleksiyonlarına dahil edildiğine dair herhangi bir kayda sahip olmadıklarını açıkladı. Ancak, parşömen Nisan ayında halka açık bir sergide gösterilecek.

Başrahibe Ann Stafford, Middlesbrough Piskoposu ve York Başpiskoposu’nun katılımıyla manastırın şapelinde özel bir ayin düzenleneceğini ve bu tarihi keşfin tüm dünyayla paylaşılması için ayinin canlı yayınlanacağını duyurdu.

Stafford, "500 yıldır gizli kalan bu eserin keşfi büyük bir heyecan yaratacak. Ancak, onu dünyayla paylaşmadan önce birkaç hafta daha beklemenin insanları rahatsız etmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.