İngiltere enflasyon verisi açıklandı: 10 ayın zirvesinde!
İngiltere'de ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 3 ile Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
İngiltere'de tüketici fiyatları eğitim grubunda görülen katma değer vergisinin etkisiyle 10 ayın en hızlı yıllık artışını kaydetti.
Reuters'ın anketine katılan ekonomistler ocak ayındaki büyümenin İngiltere Merkez Bankası'nın tahminiyle aynı seviyede, yüzde 2,8 olacağını tahmin etmişti.
Merkez bankası, tüketici fiyat enflasyonunun bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7'ye ulaşarak zirve yapmasını bekliyor. Bu, büyük ölçüde daha yüksek enerji maliyetleri ve hane halkı elektrik faturaları ile otobüs ücretlerine uygulanan düzenlenmiş tarifeler nedeniyle yüzde 2'lik hedefinin neredeyse iki katı.
Ancak Vali Andrew Bailey ve meslektaşları, iş piyasasındaki yavaşlamanın, 2024 sonlarındaki hızlanmanın ardından bu yıl daha yüksek ücret taleplerini sınırlamasının muhtemel olduğunu ve bu sayede enflasyon baskısının artma riskini sınırlayacağını söylüyor.
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