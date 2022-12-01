Ayrıldığı sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşan erkeğe binlerce euroluk ceza
Belçika'da ayrıldığı sevgilisinin özel görüntülerini yayan 38 yaşındaki Belçikalı erkeğin 420 bin euro tutarındaki tüm mal varlıklarına el kondu.
Belçika'nın Flaman bölgesinde yaşayan bir çift 2020 yılında ayrıldı. Ayrılmanın ardından 38 yaşındaki Belçikalı erkek, eski kız arkadaşının özel görüntülerini internette yaydı.
Belçikalı kadın, görüntülerin yayılmasının adından kendi rızasının olmadığını belirterek, Aralık 2020'de Gent Mahkemesi'ne eski erkek arkadaşı ve Google aleyhine şikayette bulundu. Ayrıldığı erkek arkadaşı mahkemede, görüntüleri kendisinin paylaştığını ve bunu intikam almak için özel sitelerde yayınladığını itiraf etti.
TÜM MAL VARLIĞINA EL KONDU
Mahkeme, görüntülerin kaldırılmasına karar verirken, eski sevgilinin, kadının internette kaldırılmayan her görüntüsü başına 10 bin euro ödemesine karar verdi.
Görüntülerinin internette dolaşmaya devam etmesi üzerine kadının avukatları, geçtiğimiz yılın eylül ayında yeniden mahkemeye başvurarak, Belçikalı kadına ait 42 görüntünün hala internette dolaştığını belirtti. Kadının avukatları, internette dolaşan her görüntü başına 10 bin eurodan toplam 420 bin euronun eski erkek arkadaşından tahsil edilmesi için icra takibi talebinde bulundu.
İcra hakimi, Eylül 2022'de başvuruyu karara bağlayarak, eski sevgiliden 420 bin euronun haciz yoluyla tahsil edilmesini kararlaştırdı. Belçikalı erkeğin evi de dahil olmak üzere 420 bin euro tutarındaki tüm varlıklarına el kondu.
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