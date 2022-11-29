Belçikalı kaleci Thibaut Courtois: 'Takımda hiçbir sorun yok'

29 Kasım 2022 Salı, 21:11

Dünya Kupası'nda oynadığı ikinci maçta Fas'a 2-0'lık skorla mağlup olan Belçika'da maçın ardından Kevin De Bruyne ve Jan Vertonghen'in soyunma odasında kavga ettiği öne sürülmüştü.

Basın mensuplarının karşısına geçen takımın kalecisi Thibaut Courtois ise bu iddiları yalanladı ve kendisine göre takımda hiçbir sorun olmadığını dile getirdi.

Real Madrid'li kaleci açıklamasında, "Fas maçından sonra soyunma odasında hiçbir şey olmadı. Teknik direktör geldi ve birkaç dakika konuştu. Bana göre takımda hiçbir sorun yok. Bu karışık durumlar, bizi bir araya getiriyor. Bir şeyler yazıldı ama bunlar yanlış. Bu kavga iddialarını kimin ortaya attığını öğrenirsek, milli takımdaki son günü olacak" dedi.

"YAŞ SORUNUMUZ YOK"

Fas maçının kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Courtois, "Sahaya çıktığımızda herkes birbiri için savaşıyor. Birbirimize olan desteğimizin eksik olduğunu düşünmüyorum. Mağlubiyetten sonra küçük bir hayal kırıklığı oldu. Bazıları konuşmak istedi ya da buna ihtiyaç duydu. Her şeyi kendi içimizde konuştuk ve açığa kavuşturduk" açıklamasını yaptı.

Takımın yaşlı olduğunu söyleyen Kevin De Bruyne'nin sözlerine de değinen başarılı file bekçisi, "Bir 'yaş sorunumuz' yok. Real Madrid'de Modric ve Benzema var. Ronaldo ve Messi'yi de örnek gösterebiliriz. Mazeret üretmek çok kolay" şeklinde konuştu.

Thibaut Courtois ayrıca, "Ben kaybetmeyi sevmem. Böyle bir sonuçtan sonra kendime ve takım arkadaşlarıma kızdım. Eminim gruptaki herkes benim gibi hissetmiştir. Hepimiz bir sonraki maçı kazanmak istiyor. Elbette elenmek istemiyoruz. Savaşma zamanı" İfadelerini kullandı.