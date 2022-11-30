Dries Mertens’in eşi, Belçika Milli Takımı’nda yaşananları anlattı: Gerçekten tuhaftı
Belçika Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda birbirine girdiği haberleri gündemi meşgul ederken, Galatasaraylı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi.
Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens’in eşi Kat Kerkhofs, Dünya Kupası’nda art arda kötü performanslar sergiledikten sonra karışan Belçika Milli Takımı’nda yaşananları anlattı.
F Grubu’ndaki ilk maçında Kanada’yı 1-0 yenen Belçika, ikinci maçta Fas’a 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını Hırvatistan ile oynayacağı maça bıraktı. İlk iki maçtaki kötü performansın yanı sıra takım içinde tartışmalar yaşandığı ve soyunma odasına bazı futbolcuların birbirine girdiği iddiaları ortaya atıldı. Kevin de Bruyne ve Jan Verthongen’in kavga etmek üzereyken Romelu Lukaku’nun araya girdiği ve ikiliyi ayırdığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.
MERTENS’İN EŞİ, ‘GARİP’ BULUŞMAYI ANLATTI
Belçika takımı ile Katar’da boy gösteren Galatasaraylı Dries Mertens’in eşi ise, soyunma odasında tartışma iddialarıyla ilgili Midmid Mondial podcast’ine konuştu.
Kerkhofs şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekten tuhaftı. Oyuncuların hayal kırıklığına uğraması çok mantıklı. Ama grup içinde gerginlikler olduğunu okumak garipti. Ertesi sabah takımdaki herkes birbirine öpücüklerle merhaba dedi. Hepsinin birbirine karşı çok tatlı olduklarını düşünüyorum.”
Belçika, Son 16 turuna yükselebilmek için perşembe günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta Hırvatistan ve Fas 4 puana sahip. Hırvatlar averajla liderlik koltuğunda otururken Belçika 3 puanla üçüncü sırada. Son sıradaki Kanada ise puansız.
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