Ayrılıkçı Katalan lider, yeniden Belçika’ya kaçtı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:08

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:08

İspanya’da 2017’de yasa dışı bir şekilde bağımsızlık referandumu düzenledikten sonra Belçika’ya kaçan Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, hakkındaki tutuklama kararına rağmen 7 yıl sonra döndüğü Barcelona’da polisin geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen yakalanamadı.

Puigdemont’un partisi Katalonya için Birlik’in genel sekreteri Jordi Turull yaptığı açıklamada, dün Katalan parlamentosu yakınındaki Arc de Triomf anıtında dönüşü için düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap ettikten sonra ortadan kaybolan Katalan liderin Belçika’ya dönmek üzere yolda olduğunu duyurdu.

Jordi Turull, Puigdemont’un 7 yıldır yaşadığı Waterloo kasabasındaki evine ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini söyleyerek, "O, İspanya’ya tutuklanmak için değil, siyasi haklarını kullanmak için geldi" dedi.

Turull, Puigdemont’un başlangıçta Katalonya’nın yeni liderini seçmek için bölge parlamentosunda yapılacak oylamaya katılmayı planladığını, güvenlik endişeleri nedeniyle miting alanından parlamentoya yürümek yerine bir arabaya bindiğini, daha sonra parlamentoya girmesine izin verilmeyeceğini düşünerek kısa sürede ayrılmaya karar verdiğini aktardı.

Turull, 2018-2021 yılları arasında bağımsızlık referandumu nedeniyle isyan, isyana teşvik ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla hapis yatmış, ancak İspanya hükümeti tarafından affedilmişti. Turull Haziran 2022’den bu yana Puigdemont’u ayrılıkçı partisinin genel sekreteri olarak görev yapıyor.

Polisten yapılan açıklamada, ilk başta "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle Puigdemont’u tutuklamak için baskın yapmaktan kaçınıldığı ifade edildi. Polislerin daha sonra Puigdemont’un bindiği aracı durdurmaya çalıştığı, ancak başaramadığı aktarıldı.

Dün Barselona’da coşkuyla karşılanan Puigdemont, destekçilerine hitap ettiği konuşmasında bağımsızlık hareketini yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirterek, "Bugün hala burada olduğumuzu hatırlatmaya geldim. Yaşasın Katalonya" ifadelerini kullanmıştı.

Bayrak sallayan destekçileri de Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması yönünde sloganlar atmış, Puigdemont kısa süren konuşmasının ardından kürsüden inerek aracına binip ortadan kaybolmuştu.

Aşırı sağcı Vox partisinden Ignacio Garriga, hakkında "zimmete para geçirme" suçlamasından tutuklama kararı bulunan Puigdemont’un destekçilerine hitap etmesine tepki göstererek, "Neden henüz tutuklanmadığını anlamıyoruz" demişti.

Ortadan kaybolan Katalan liderin yakalanması için polis harekete geçmiş, şehrin giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştı.

Puigdemont, Katalonya’da 2017’de yasa dışı şekilde düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanma korkusuyla İspanya’dan Belçika’ya kaçmıştı. İspanya parlamentosu, geçtiğimiz Mayıs ayında 2017’deki bağımsızlık referandumunda yer alan Katalan yetkililer için af yasası çıkarırken, Yüksek Mahkeme 1 Temmuz’da söz konusu yasanın Puigdemont’a uygulanamayacağına karar vermişti.