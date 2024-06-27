Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan barış müzakereleri açıklaması

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:48

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:48

Bayramov, temaslarda bulunmak için geldiği Gürcistan'da mevkidaşı Ilia Darchiashvili ile düzenlendiği ortak basın toplantısında konuştu.

Gürcistan'ın, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son16 tura kalmasınından mutluluk duyduklarını belirten Bayramov, Gürcü halkını bu başarısı nedeniyle kutladı.

Bayramov, Azerbaycan'la Gürcistan'ın çok iyi ve sıkı ilişkilere sahip olduğunu hatırlatarak iki ülkenin uluslararası kuruluşlarda da yakın işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirini desteklediğini söyleyen Bayramov, iki ülkenin birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne her zaman destek verdiğini ifade etti.

"PETROL VE DOĞAL GAZ GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN SEVKEDİLİYOR"

Bayramov, Azerbaycan ve Gürcistan'ın sadece ikili değil çok taraflı platformlarda da iyi işbirliğine sahip olduğunu belirterek Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan üçlü işbirliği platformunun bölge için önem arzettiğini kaydetti.

Üç ülkenin savunma bakanlarının da sık sık görüştüğünü hatırlaran Bayramov, bu işbirliğinin üç ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği enerji ve ulaşım projelerinin güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bayramov, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ticaretin ve yatırımların artmasından memnuniyet duyduklarını aktararak "Azerbaycan, Gürcistan için güvenilir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda Azerbaycan petrol ve doğal gazı dünya piyasalarına Gürcistan üzerinden sevkediliyor. Bu projeler sadece bölgemizin değil dünyanın enerji güvenliğine önemli katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN TOPRAK İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Gürcü mevkidaşına Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış süreci hususunda bilgi verdiğini söyleyen Bayramov, "Son aylarda bir dizi olumlu gelişmelere şahit olduk. Azerbaycan ile Ermenistan sınırının bir kısmının belirlenmesi hususundaki mutabakat ve imzalanan protokol bunlardan biridir. Bu adımı önemli buluyoruz. Bu protokol sayesinde Azerbaycan'ın 4 köyünün işgaline son verildi. Sınır belirleme komisyonları çalışmalarını sürdürüyor. Yakın gelecekte yeni olumlu adımların şahidi olacağız" dedi.

Bayramov, Ermenistan'la yürüttükleri barış anlaşması müzakerelerine ilişkin, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının metni hususunda önemli ilerlemeler var. Açık konuların sayısı önemli ölçüde azaldı. Fakat maalesef Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları varlığını sürdürüyor. Bu durum, bizim açımızdan sürecin tamamlanmasının önündeki en ciddi engel olarak görülüyor. Bu, Ermenistan açısından da hoş olmayan bir durum olarak değerlendirilmelidir. Bu yönde gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.