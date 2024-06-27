Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.
Can Azerbaycan’dan #BizimÇocuklar’a tam destek!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024
Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle… pic.twitter.com/9AFZGApqX9
Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
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