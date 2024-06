Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti

Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:31

Güncelleme: 27.06.2024 - 09:31

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Can Azerbaycan’dan #BizimÇocuklar’a tam destek!



Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle… pic.twitter.com/9AFZGApqX9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024

Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.