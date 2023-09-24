Azerbaycan ele geçirdiği silahları yayımladı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:28

Güncelleme: 24.09.2023 - 16:28

Azerbaycan’ın Karabağ’da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından bölgede Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu silah ve mühimmatların görüntüleri paylaşılırken, Karabağ’daki Yukarı Veyselli köyünde Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri ekipman, silah ve mühimmatların Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı.



TESLİM OLAN ERMENİ GÜÇLERİN KARABAĞ’DAN ÇIKIŞINA İZİN VERİLECEK

Öte yandan Azerbaycan’ın Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından teslim olan Ermeni güçlerinin silahsızlaştırılma süreci devam ediyor.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev yaptığı açıklamada, 20 Eylül'de varılan anlaşmaya göre silahlarını teslim eden Ermeni güçlerin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden çıkması için gerekli şartların sağlanacağını duyurdu.

Hacıyev, teslim olan Ermeni güçlerin Laçın-Hankendi ve Kelbecer-Başargeçer yolları üzerinden otobüs ve özel araçlarla çıkarılacağını belirtti.