Ermeniler ayrıldıkları evlerini toplu halde ateşe veriyor

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Ağdere ilinden ayrılan Ermeniler evlerini toplu halde ateşe veriyor.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:53
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Azerbaycan'ın Karabağ’da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere’de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeden ayrılıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi.

Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.


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