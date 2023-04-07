Azerbaycan'da hükümeti devirmek iddiasıyla suçlanan kişiler tutuklandı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:11

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:11

Azerbaycan güvenlik güçleri, Bakü'de "hükümeti devirmek ve İran yanlısı dini bir rejim kurmak" amacıyla İranlı yetkililer için çalışmakla suçlanan altı kişiyi tutukladı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık tarafından yapılan ortak açıklamada, gözaltına alınanların hepsinin İran'dan Azerbaycan'da "istikrarı baltalamak ve silahlı ayaklanmalar başlatmak" için finansman ve talimat alan bir grubun üyesi olmakla suçlanan Azerbaycan vatandaşları olduğu belirtildi.

Azerbaycan ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı son birkaç hafta içinde onlarca Azerbaycan vatandaşının İran'la bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Azerbaycan ayrıca, bir hafta önce Tahran karşıtı bir Azeri milletvekiline yönelik suikast girişiminin İran'la bağlantılı olduğunu açıkladı.

4 İRANLI DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın büyükelçisini çağırdığını ve "ülkesinin Azerbaycan'la ilgili olarak son zamanlarda sergilediği provokatif eylemlerden duyduğu güçlü memnuniyetsizliği" dile getirdiğini söyledi.

Bakanlık, dört İranlı diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini ve ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdiğini bildirdi.