Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi’ni onayladı

01 Şubat 2022 Salı, 17:27

Azerbaycan Milli Meclisi’nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının bugün Azerbaycan Milli Meclisi’nin oturumunda kabul edildiği belirtildi.

Oylamadan sonra konuşan Milletvekili Samet Seyidov, Şuşa Beyannamesi’nin Azerbaycan’la Türkiye’ni ebedi olarak birleştireceğini belirterek, “Bize engel olmak, müdahaleyle bize problem çıkarmaya çalışan güçlere ise en doğru ve tutarlı cevaptır. Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan devletçilik tarihinin en önemli belgelerinden biri olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

ASKERİ VE SAVUNMA ALANINDA ORTAK İŞBİRLİĞİ

Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Haziran 2021’de Azerbaycan’ın başkenti Şuşa’da imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak işbirliği içerisinde hareket edebilecek.



