Azerbaycan'dan açıklama: 'Barışın sağlanmasının tek yolu...'
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız, tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir" ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerin provokasyonları sürdürmek amacıyla muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve askeri birlikleri savaşa hazır hale getirdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede terörle mücadele operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Alınan önlemler çerçevesinde Ermeni silahlı güçlerin mevzileri ile atış noktalarının yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak imha edildiği vurgulandı.
Ermeni silahlı güçlerin 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunun defalarca dile getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız, tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir” ifadeleri kullanıldı.
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