Azerbaycan ve Karabağ arasındaki görüşme sona erdi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:17

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:17

Azerbaycan'da bugün gerçekleştirilen Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sona erdi.

Yevlah kentinde yerel saatle 11.50'de başlayan ve 13.20'de biten görüşmede ateşkes ve yeniden entegrasyon konuları ele alındı.

Azerbaycan tarafından görüşmeye, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı.

Ermeni nüfusu ise görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan tarafından temsil edildi. Toplantıda Rus barış gücünden de bir temsilci yer aldı.



DİYALOG SÜRECİ BAŞLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Karabağ'da başlatılan terörle mücadele operasyonunun Ermeni silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdiği belirtilmiş, Ermeni nüfus ve Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.

