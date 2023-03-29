Azerbaycanlı siyasetçi Fazıl Mustafa, silahlı saldırıya uğradı

Azerbaycan'da, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, uğıradığı silahlı saldırıda yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:48
Azerbaycanlı siyasetçi Fazıl Mustafa, silahlı saldırıya uğradı
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'nın, Bakü'nün Sabunçu ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği'nden (TABİB) yapılan açıklamada da kurşunların Mustafa'nın sağ omuzu ile sağ bacağına isabet ettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.


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