Fransa'da ortalık karıştı! Dev maç öncesi 20 kişi yaralandı...

Fransa'da PSG ile Lyon taraftarları arasında çıkan kavgada 20 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 22:16
Fransa'da ortalık karıştı! Dev maç öncesi 20 kişi yaralandı...
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Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ile Lyon takımları arasındaki karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavgada 20 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre,  Fransa Kupası final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları arasında Pas-de-Calais'deki A1 otoyolu üzerinde kavga çıktı.

2 OTOBÜS YANDI

Taraftarları taşıyan iki otobüs yanarken, olay yerine intikal eden polis taraftarları ayırdı.

Güvenlik güçleri PSG taraftarlarını taşıyan otobüslere Arena Decathlon Pierre Mauroy Stadı'na kadar eşlik etti.

Resmi verilere göre olaylarda 20 kişi yaralanırken, A1 otoyolu trafiğe kapatıldı.


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