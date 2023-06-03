Azerbaycan’dan İran’a seyahat uyarısı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:48

Güncelleme: 03.06.2023 - 12:48

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, Ocak ayında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısı hatırlatılarak Azerbaycan’ın İran’daki diplomatik temsilciliğinin kısıtlı şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Söz konusu gerekçeler nedeniyle Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran’a seyahat etmemesi, seyahat edenlerin son derece dikkatli olması istendi.

Halihazırda İran’da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına da güvenlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunuldu ve başvurular için Azerbaycan’ın Tebriz Başkonsolosluğu’yla iletişime geçilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak’ta Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen silahlı saldırıda Güvenlik Müdürü Orhan Askerov hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik personeli ise yaralanmıştı.

Azerbaycan saldırı sonrası diplomatik personelin güvenliğini korumak amacıyla 5 güvenlik personeli dışında Tahran Büyükelçiliği’ni boşaltma kararı almıştı.

Azerbaycan’ın Tebriz’deki konsolosluğunun ise çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.