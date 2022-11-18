B. Smyth kimdir? B. Smyth neden hayatını kaybetti?

18 Kasım 2022 Cuma, 17:47

Brandon Smith, 1994 yılında Florida'da dünyaya geldi. Smith, kariyerine YouTube'da yorumladığı şarkılar ile başladı. Smith'e 2012'de Motown Records ile anlaşma sağladı.11 Aralık 2012'de ilk single'ı "Leggo"yu çıkardı. Şarkı ABD R&B Şarkılar Listesinde 41. sıraya kadar yükseldi. 4 Aralık 2015't "Creep" i çıkardı.

B. SMYTH ŞARKILARI

"Leggo"

"Win Win"

"Twerkoholic"

"Creep"

"Love Killa"

"Gold Wrappers"

"Might Cuff U"

"Kisses"

B. SMYTH NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

17 Kasım 2022'de 28 yaşında hayatını kaybetti. B. Smyth'in ölümü ağabeyi Denzil tarafından doğrulandı. Denzil, B. Smyth'in uzun süredir akciğerde görülen pulmoner fibrozis hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu.