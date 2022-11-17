Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Naim Süleymanoğlu neden cep herkülü lakabını aldı?

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) Hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. O zamanlar Bulgaristan'dan dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular çıkıyordu, ben de şampiyon olmak istedim." demişti.

Tarihin unutmadığı Naim Süleymanoğlu, 14 yaşındayken Bulgaristan'da gençler ve yıldızlar şampiyonu olurken, 15 yaşındayken 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve "En genç dünya rekortmeni" unvanına ulaştı.

1983'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. ABD'de 1983'te gerçekleştirilen "Rekortmenlerin Turnuvası"na katılan Naim Süleymanoğlu, burada dünya rekorunu kırmasıyla kendisine ABD tarafından "Cep Herkülü" lakabı layık görüldü.