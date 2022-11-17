Johan Hamel kimdir, kaç yaşında? Johan Hamel neden hayatını kaybetti?

17 Kasım 2022 Perşembe, 10:04

Johan Hamel 11 Ekim 1980 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. İlk profesyonel maçını 2011'de yönetti. 2015-16 sezonunda Ligue 1'de resmi olarak hakem oldu. Ligue 1'de son olarak 6 Kasım'daki Lille-Rennes mücadelesini yöneten Hamel, 13 Kasım'da Paris Saint-Germain'in Auxerre'i ağırladığı maçta ise video yardımcı hakem olarak görev yapmıştı. Hamel, 2015-16 sezonundan bu yana görev aldığı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 135 karşılaşma yönetti.

JOHAN HAMEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Fransız futbol hakemi Johan Hamel, antrenman sırasında geçirdiği felç sonrası 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, Fransız Elit Futbol Hakemleri Birliği (SAFE) duyurdu.



