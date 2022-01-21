Adele 'koronavirüs' mağduru: Konserinin iptal edildiğini gözyaşları içinde duyurdu
Ünlü şarkıcı Adele, gece başına 500 bin sterlin kazanacağı Las Vegas’taki konser turunu son anda iptal etti. Ünlü şarkıcı, Instagram paylaşımında gözyaşları içinde “Ekibimin yarısı Covid oldu ve şovu tamamlamamız imkansız” dedi. Sanatçı hayranlarına, "Özür dilerim. Çok üzgünüm ve utanıyorum" dedi.
Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından Adele, Las Vegas'taki konser turunu ekibindeki Covid-19 krizi nedeniyle iptal etti. İlk konserini bugün vermesi gereken şarkıcı, bu kararı neden aldığını da gözyaşları içinde anlattı.
EKİBİNİN YARISI KORONAVİRÜSE YAKALANDI
33 yaşındaki şarkıcı Instagram'da paylaştığı videoda gözyaşları içinde “Gerçekten çok üzgünüm ancak programımız hazır değil. Her şeyin zamanında hallolması ve size layık olabilmesi için elimizden ne geliyorsa denedik ancak sevkiyatla ilgili gecikmeler ve Covid nedeniyle mahvolduk. Ekibimin yarısı Covid maalesef ve gösteriyi yapmak imkansız hale geldi” ifadelerini kullandı.
Video boyunca gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Adele, “Bunu son dakikada haber verdiğim için çok özür dilerim. Çok üzgünüm ve çok utanıyorum” diye konuştu.
100 BİN BİLET SATILMIŞTI
Şarkıcı, Caesars Palace Colosseum'da bugünden başlamak üzere 16 Nisan'a kadar hafta sonlarında toplam 24 konser verecekti. Konserler için satışa çıkarılan 100 bin bilet 6 saatte tükenmişti. Adele bilet fiyatları 85 dolarla 685 dolar arasında değişen konserlerde gece başına 500 bin dolar alacaktı.
5 YIL ARADAN SONRA VERECEĞİ İLK KONSER OLACAKTI
Söz konusu performans, kasımda çıkardığı "30" albümüyle satış rekorları kıran şarkıcının 5 yıl aradan sonra verdiği ilk canlı konser olacaktı. BBC Müzik Muhabiri Mark Savage, şarkıcının bu yaz Londra'da Hyde Park'ta iki konser vermesinin beklendiğini aktardı. Adele, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle 2017'de Wembley Stadı'ndaki iki konserini iptal etmişti.
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