Babasını öldüren bir adam, çıplak ve etrafı şampanya şişeleriyle çevrili olarak bulundu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:03

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:04

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki Deekan Singh Vig, babası 86 yaşındaki Arjan Singh Vig'i Londra'nın kuzeyindeki aile evlerinde öldürmekten suçlu bulundu.

Polisler, olay yerine gittiklerinde yaşlı bir esnaf olan Arjan Singh Vig'i oğlunun yatak odasında yerde tepkisiz bir şekilde yatarken ve başından ağır yaralanmış bir şekilde buldular.

Çıplak ve etrafı 100 şampanya şişesi ile çevrili olan Deekan Singh Vig de babasının "bir saattir ölü olduğunu" söylediği için polise kapıyı açmadı.

Deekan, suçunu itiraf ederek, "Babamı ben öldürdüm. Kafasına kanlı bir Bollinger şampanya şişesiyle vurdum" ifadelerini kullandı.

Deekan, mahkemede otizmli olduğunu ve babasının başlangıçta kendisine saldırdığını iddia ederek kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti.

Deekan, "Babamı öldürdüm. Kalp krizinden ölebilirdi. Onu bir şişe şampanya ile öldürdüm... Fransız şampanyasından nefret ederim" dedi.