İngiltere ve Yeni Zelanda Başbakanlarından esprili paylaşımlar

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün sosyal medya üzerinden Yeni Zelanda Başbakanı olarak yeni göreve başlayan Chris Hipkins’in 'sosisli rulo böreği' sevdiğine dair bir haberi esprili bir dille paylaşarak, “Yeni Zelanda'nın yeni Başbakanı olarak Chris Hipkins ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ülkelerimizin pek çok ortak noktası var ve umarım yakında ortak önceliklerimizi şahsen tartışırız- belki İngiliz sosisli rulo böreği eşliğinde?” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins ise aynı esprili üslupla Sunak’ın mesajını yanıtlayarak “Domates sosunu ben getiririm. Birlikte çalışmayı, pek çok değeri ve - aralarında sosisli rulo börek de olan - ortak noktayı paylaşan iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi ilerletmeyi, dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Looking forward to working with @chrishipkins as the new Prime Minister of New Zealand.



Our countries have so much in common, and I hope we get to discuss our shared priorities in person soon - maybe over a British sausage roll? https://t.co/nJOefodzGJ