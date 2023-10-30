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BAE'den İsrail'e soğuk duş: Acil toplantı talep etti

BM Güvenlik Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonları ve bölgedeki insani durumla ilgili acil bir toplantı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:37
BAE'den İsrail'e soğuk duş: Acil toplantı talep etti
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İsrail-Hamas arasında çatışmalar devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

BM Güvenlik Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine bugün öğleden sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonları ve Gazze'deki insani durumla ilgili acil bir toplantı düzenleyecek.

Şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi, biri ABD tarafından veto edilen, biri Rusya ve Çin tarafından veto edilen ve ikisi de en az dokuz "evet" oyu alamayan dört karar tasarısını onaylamadı.

BM Genel Kurulu, Cuma günü 120'ye karşı 14 oyla ve 45 çekimser oyla çatışmaların durdurulmasını sağlayacak "insani ateşkes" çağrısında bulunan bir karar kabul etti. 

Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcı olduğu, Genel Kurul kararlarının ise bağlayıcı niteliği taşımadığı biliniyor.


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