Türkiye ve BAE, üçüncü köprüye demiryolu inşasını görüşüyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G-20 zirvesi dönüşü gündeme getirdiği ve BAE i ile ortak çalışma başlatılacağını duyurduğu Basra-Bağdat-Türkiye-Avrupa demiryolu projesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda yoğun bir trafik yürütüldü.

Bu çerçevede teknik komiteler Kalkınma Yolu projesi üzerinde ayrıntıları masaya yatırdı.

Buna göre Abu Dabi merkezli ve 160 milyar dolarlık varlığı yöneten fon ADQ, Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde olan demiryolu hattının hayata geçirilmesi için Türkiye ile görüştü

YENI YATIRIM KANALLARI PLANI

Bir BAE yetkilisi, Bloomberg’e yaptığı yazılı açıklamada “BAE, Türkiye ile dış ticaret hacmini 2030’a kadar 40 milyar dolara çıkarmak için işbirliğini artırmayı hedefliyor. Bu hedef enerji, lojistik, turizm, tarım ve daha fazla sektörlerde yeni yatırım kanalları kurarak başarılacak” dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz ay Hindistan dönüşü beraberindeki medya mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları demişti: “Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed çok daha kararlı bir telkinde bulundu, ‘Bu işi uzatmayalım, 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım’ dedi. Yani bu işin heyecanını bu denli duyuyorlar ve biz de gerek Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a, gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na gerekli talimatları verdik.”