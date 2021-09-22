"Bahçede yetiştirilmesi" planlanıyor: ABD’de ‘yenilebilir aşı’ üretecekler
California Riverside Üniversitesi’nden (UCR) araştırmacılar, ‘yenilebilir aşılar üretmeye başladıklarını’ açıkladı.
ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından California Riverside Üniversitesi’nde (UCR) hayata geçirilen yeni bir proje sayesinde insanlar, koronavirüs aşılarını kendileri üretebilecek.
Projeye kapsamında, UCR’de görevli uzmanlar marul ve benzeri bitkilerden COVID-19 ile mücadelede önemli etkileri olabilecek yenilebilir aşılar üretmeye başlayacak. UCR Botanik ve Bitki Bilimi Bölümü’nden Prof. Juan Pablo Giraldo yaptığı açıklamada, proje başarılı olursa tek bir bitkinin tek bir kişiyi aşılamaya yetecek kadar mRNA üretebileceğini belirtti.
BAHÇELERDE YETİŞTİRİLEBİLİR
Sözcü'nün haberine göre bilim insanları, Pfizer-BioNTech ve Moderna COVID-19 aşılarını geliştirmek için kullanılan teknolojinin aynısını sebzeler üzerinde denemeye başladı. Giraldo, ‘‘Bu deneyi ıspanak ve marulla test ediyoruz. Bu sayede, insanların kendi bahçelerinde aşı yetiştirebilmesine yönelik uzun vadeli hedeflerimiz var” dedi.
UCR’de projeyi yöneten isimlerden Prof. Nicole Steinmetz mRNA nın bitkilerin içinde nasıl gelişeceği konusunda yaptığı açıklamada, ‘‘Bitkilerde bulunan kloroplastlar fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Bizim fikrimiz, bitkilerde gen aktarımı için doğal olarak oluşan nanopartiküllerin kloroplastlara gitmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.
TEREDDÜTLERİ AZALTMASI BEKLENİYOR
Yeni geliştirilen yöntemin aşı karşıtlarının tereddütlerini de azaltması bekleniyor. Özellikle iğneden çekinen ve aşının yan etkilerinden korkanlar için geliştirilen yöntemin oldukça etkili olması bekleniyor. Haziran 2021’de Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışma, insanların iğne korkusu yaşamamaları halinde aşı tereddütünün %10’un üzerinde azalabileceğini göstermişti.
Ulusal Bilim Vakfı da yenilebilir aşı projesine 500 bin dolarlık destek sağladıklarını duyurdu.
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