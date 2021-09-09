Sağlık Bakanı Koca: 100 milyon doz aşılamayı aşmış bulunmaktayız

09 Eylül 2021 Perşembe, 18:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım" dediği konuşmayı yapıyor.

Koca, "100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır" dedi.

Koca, "Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir" ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Koca'nın açıklamasından satır başları:

Kutlanmaya değer bir gün saat 12.54'de toplam aşı dozu sayısında 100 milyona ulaştık. Aşı kampanyamız 13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza örnek olmak üzere ilk aşıyı olmasıyla başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. 100 milyon doz 84 milyona hayırlı olsun.

100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze'de bir hastanemizde yapıldı. 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıyı uygulayan doktorumuza teşekkür ediyorum.

100 milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdik harekete geçtik. Kararıyla, emeğiyle katkısı olan herkesi kutluyorum. Yeri geldiğinde yüksek yaylalara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden, aylarca dağ tepe demeden görev yapan sağlıkçı arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Salgına karşı daha fazlasını yapanların da başarısıdır 100 milyon doz. Açıklamaları ve saygınlıklarıyla aşılama sürecinin güç kaynağı olan bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bilim Kurulumuzun öncülüğünden daima gurur duyuyoruz.

Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bizler 84 milyon daha da güçlü dayanışmayı birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.

Şu dakikalar itibariyle 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8, 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon başarısı büyük bir sonuca hazırlıyor.

'İLK DOZ AŞININ KORUYUCULUĞU YOK'

Toplum bağışıklığı aşı dozlarının tam olmasıyla sağlanabilir. İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. İkinci doz aşılarımızı yaptıralım. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok.

Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. İlk doz ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an Covid-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı aşıları tam olmayan kişilerdir.

Aşılarınızı gerektiği gibi tamamlar tamamlanmaz vücudumuz hemen o gün güç kazanmış olmayacak. Hastalığı hafif geçirmek için hatırlatma dozu için 2 hafta geçmelidir. Hastanede aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

Aşısı tamamlanmış kişi iki doz inaktif aşı olup ikinci doz aşısından üç ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran veya iki doz mRNA aşısı olan kişidir. Mevcut bilgiler inaktif aşılardan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun çok önemli koruyuculuğu arttırdığı görülmektedir.

Bugün itibariyle hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam yarına randevu almalarını, vakit kaybetmeden hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyorum.

'VİRÜSÜN YENİ VARYANTLARI DAHA HIZLA YAYILIYOR'



Gündemimiz Covid-19'a karşı 100 milyon doz başarısı. 100 milyon doz aşıya rağmen dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914'dü? Bilmenizi isterim, şu an bilimin tespit alanı dışında kalanlar hariç her sorunun cevabı var. Bu soruya karşılık olarak, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısma sahip değiliz. Tedbirleri ise ne yazık ki eski ciddiyetle sürdürmüyoruz.

Virüsün yeni varyantları daha hızla yayılıyor, sonuçları ciddi riskler doğuruyor. Bilim Kurulumuzun hatırlatma dozunu gündeme alması olası risklerin önüne geçmiştir. İki doz aşılama yapan İsrail ve Amerika'daki oranlar Türkiye'de aldığımız kararın isabetini gösteriyor.

Çözüm tam doz aşıdır. Aşılarımızı birlikte hızlı bir şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir kısmımız aşılarımızı olup, diğer kısmımız aşılarımızı ertelersek ortak başarıyı azaltır aradaki zaman. Bir an önce hepimiz tam aşıyı olmalıyız. Toplumu salgına karşı güçlü kılmalıyız.

'TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYI AŞAMASINA GELDİ'



Sevgili gençler, kıymetli anne babalar, büyükler, toplumun aydınları ve sanatçılar, hayatlarını bilime, irfana adayanlar, toplumun kanaat önderleri. Aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşması büyük güç birliği istiyor. Aşılarımızı olmakla kalmamalı, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız.

Toplum bağışıklığı için gelin aşıda birlik ve beraberlik bağı kuralım. Aşı risklere güven, yarınlara özgürlük duygusudur. Sizleri her birimizi kuşatan aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. 100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bu gün önemli müjdem var.

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayı aşamasına geldi. Aşımız bugün ikinci tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayında seri üretime geçeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

"Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Yani varyantlara karşı da bizim aşı olmamız gerekiyor. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskemimizi ihmal etmemiz gerekiyor, mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Bizim açımızdan, bilimsal açıdan özellikle varyantların varlığı, nasıl tedbir alınması gerektiği önemli. Toplumda yüzde 90'ın üzerinde delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak delta varyantı taşıyor. Mu varyantıyla ilgili olarak iki vaka da ayaktan takip edilen ciddi bir sorunu olmayan, yakından takip ettiğimiz vaka. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

'6 MİLYON KİŞİ HATIRLATMA DOZUNU DAHA YAPTIRABİLMİŞ DEĞİL'



"Biz bildiğiniz gibi ilk önce inaktif aşı olan Sinovac ile başlamış daha sonra mRNA aşısı ile devam etmiş olduk. İnaktif aşının takibinde üçüncü aydan sonra koruyuculuğun kaybolmadığını ama koruyuculuğun azaldığını görerek üçüncü hatırlatma dozunun uygulanması gerektiğine karar verdi. Bizden sonra İsrail'in de bu anlamda yaklaşımı oldu. mRNA aşısı için iki doz aşısı sonrası sonuçlarımızı biliyoruz. Koruyuculuğun azalmakla birlikte halen devam ettiğini biliyoruz. İsrail örneğinde olduğu gibi 5-6 ay sonra mı olacağını yakından takip ediyoruz. Toplumu bilgilendirmiş olacağız. mRNA aşıları için hatırlatma gerekli olacak mı? İsrail gibi örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor. Bu 8-9 ay sonra olabilir. Şu an için hatırlatma dozunun gerekmediğini söyleyebiliriz. Hatırlatma dozu inaktif aşı olan vatandaşlarımız için son derece önemli. Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var. 6 milyon kişi hatırlatma dozunu daha yaptırabilmiş değil. Hatırlatma dozunun özellikle ihmal edilmeden erken dönemde hızla yaptırmalarını, çünkü koruyuculuğun 5-6 kat daha arttığını çok iyi biliyoruz. mRNA için şu an için gerekmediğini önümüzdeki aylar koruyuculuğun ne zaman düşüp, ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız."

Biz 18 yaş ve üzerini önemsiyoruz. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Dolayısıyla kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda velinin onayı ile bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açmış olduk. 12-13-14 yaş gibi o yaş grubuyla ilgili yüzde 3'ü geçmediğini görüyoruz. Oran yüksek değil.

SAHTE AŞI VE PCR TESTİ İDDİALARI

Biz aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyoruz. Kime izin verdiğimizi biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri yakın takip ediyoruz dijital ortamda. Bununla ilgili şu an somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Bununla ilgili olacağını düşünmek istemiyorum. Olursa da müeyyidenin güçlü olacağını. Yapılması gereken uygulamadan çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Varyantlarla ilgili sekans analizi yapıyoruz. Sadece PCR kitleriyle değil sekans analiziyle kesinleştirilmiş oluyoruz. Vefatlarla ve vaka sayılarıyla ilgili niye halen bu kadar yüksek? Konuşmamın içerisinde biraz açıklamaya gayret ettim. Bizim şu an 18 yaş ve üzeri yatan hasta ki yüzde yüzde 100 gibi kabul edebiliriz, yüzde 90'ı aşısını tamamlamamış olan kişilerden oluşuyor hastane yükümüz. Vaka yüzümüz yüzde 81'ini oluşturuyor aşısını tamamlamamış olan kişiler. Bu kişilerin toplam sayısı 26 milyon. Aşısını tamamlamış olan kişilerin yaklaşık sayısı 36 milyon. 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalaması daha yüksek ve ek hastalığı daha fazla olanlar.

Bunların toplam içindeki payı yüzde 10, yaş ortalaması 46. 26 milyonun yaş ortalaması daha düşük, gençler ağırlıklı olmak üzere. 26 milyon yaş ortalaması 36 gibi düşük olan, 46 aşısını tamamlayanların yaş ortalaması. Yüzde 90'ı hastane yükünü oluşturuyor. 36 milyon ise yüzde 10'unu oluşturuyor. Daha yaşlı, 46 gibi ek hastalığı olan grup için söylüyorum. 36 milyon aşılanmamış olsaydı var olan hastane yükü 2,5-3 kat yaştan bağımsız olarak artmış olacaktı, yaşla birlikte belki 4-5 kat olacaktı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM