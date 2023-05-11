Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Suriye arasında liderler düzeyinde bir toplantı gerçekleşebilir

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin geçici olarak Port Sudan'a taşındığını ve elçilik personelinin bugün Port Sudan'a ulaştığını söyledi.

Çavuşoğlu, dün Moskova'da gerçekleşen Suriye konulu dörtlü toplantıya dair, "Sabah Lavrov'la ikili görüşmeden sonra dörtlü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişleri Bakanı (Faysal el-Mikdad) da aşağıda bizi bekliyordu. Önce bir selamlaştık. Böyle biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Sonra toplantı salonuna geçtik. Lavrov'un açılış konuşmasını yaparken kameralar vardı. Sonra kameralar çıktı, baş başa kaldık. Herkes düşüncelerini açıkça söyledi" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Suriye'nin topraklarında gözünün olmadığını her zaman belirttiğini, terörle mücadele için orada bulunduğunu, terör koridorunun oluşmaması için sahaya indiğini, terör örgütü IŞİD ve PKK'yı o bölgeden temizlediklerini söylediklerini aktardı.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Çavuşoğlu, siyasi sürecin canlandırılarak Suriye'de kalıcı istikrarın tesis edilmesi üzerine görüşüldüğünü belirterek, Suriye'ye özellikle depremlerden sonra insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Toplantıda Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün de gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "(Suriyelilerin) Suriye'ye güvenli ve onur bir şekilde döndürülmesi, bunun için gerekli altyapının oluşturulması, temel ihtiyaçların karşılanması, su ve enerji altyapısı gibi. Hastane, eğitim olsun, istihdam yaratıcı projeler ve alanlar olsun. Bunların hazırlanması ve bu konuda BM başta olmak üzere uluslararası toplumla işbirliğinin yapılması" diye konuştu.

"LİDERLER DÜZEYİNDE TOPLANTI GERÇEKLEŞEBİLİR"

Sürecin bir yol haritası çerçevesinde devam etmesi için dünkü toplantıda dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratların katılmasıyla bir çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını kaydeden Çavuşoğlu, daha önce bu düzeylerde toplantılar yapıldığını anımsattı.

Çavuşoğlu, oluşturulacak çalışma grubunun bir yol haritası üzerinde çalışacağını ve nasıl adımlar atılabileceğini değerlendireceğine işaret ederek, "Bundan sonraki aşamada ne düzeyde toplantılar olacak? Bir, dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Bu (Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi) yol haritası oluştuktan ve zemini hazırlandıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçeklemesi mümkün" dedi.