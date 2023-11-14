Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Yayınlanma: 14.11.2023 - 14:44

Güncelleme: 14.11.2023 - 14:44

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, Filistinli sivillere yönelik saldırıların arttığı ve gerilimin giderek tırmandığı Gazze’deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Fidan, İsrail’in Gazze’yi topyekun hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, Wong'a Gazze’deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’e doğru mesajları iletmesinin önemini de hatırlattı.