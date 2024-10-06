Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: 'Türkiye insani yardım yapmaya hazır'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye Türkiye'nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: 'Türkiye insani yardım yapmaya hazır'
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AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:04

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mikati telefonda görüştü.

Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve "istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi" gerektiğini belirtti.


Etiketler: #Lübnan #Hakan Fidan

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