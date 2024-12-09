Bakan Fidan'dan Esad çıkışı: Halkıyla barışma yoluna gitmedi

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:05

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Dün Suriye’de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı olmuştur" dedi.

Fidan, şöyle devam etti:

"Rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi. Cumhurbaşkanımızın çağrılarına olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Suriye'de artık ileriye odaklanmak gerekiyor. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir Suriye hayal ediyoruz. Gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla eşgüdüm içinde olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

"Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarının sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini" belirten Fidan, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacak" diye konuştu.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik "Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifinden ilişkilerimizi ilerletme niyetimiz bakidir" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Türkiye NATO içindeki stratejik konumunu muhafaza etmeye devam edecektir" dedi.