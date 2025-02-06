Bangladeş'in kurucu lideri Rahman'ın evi kundaklandı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:10

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:10

Bangladeş'te kalabalık bir protestocu grup, ülkenin kurucusu Şeyh Mucibur Rahman'ın Dakka'daki konutunu, kızı ve devrik başbakan Şeyh Hasina Vecid'in internet üzerinden yaptığı bir konuşma sırasında tahrip etti ve ateşe verdi.

Şeyh Hasina'nın burada yaptığı konuşmanın sanal ortamda yayınlanmasının sosyal medyada duyurulmasının ardından binlerce kişi ev müzesinin önünde toplandı.

Konuşma sırasında Hasina'nın, destekçilerine seslendiği ve yurttaşlarını mevcut rejime karşı direnişe çağırdığı belirtildi.

Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi'nin ana organizatörlerinden Abdul Hannan Masood, Hasina'nın partisi Awami Ligi'nin eski milletvekilleri ve bakanlarına ait tüm konutların yıkılması çağrısında bulundu ve bu arsalar üzerine yeni binalar inşa edilmesini önerdi.

Hareketin bir diğer organizatörü Hasnat Abdullah, Bangladeş medyasını Hasina'nın konuşmasını yayınlamamaları konusunda uyararak bunun Hasina'nın planlarını ilerletmek olarak görüleceğini söyledi.

77 yaşındaki Hasina, 16 yıllık rejimini deviren öğrenci protestoları sırasında Bangladeş'ten kaçtıktan sonra geçen yıl 5 Ağustos'tan bu yana Hindistan'da bulunuyor.

BANGLADEŞ'TE NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.