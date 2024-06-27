Bangladeş'te sel felaketi: Binlerce kişi hastalıklara yakalandı
Bangladeş'in Moulvibazar bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller, 1800'den fazla kişinin kirli su kaynaklı hastalıklara yakalanmasına yol açtı.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Moulvibazar bölgesindeki sağlık çalışanları, sel bölgesindeki 1800'den fazla kişinin ishal ve cilt rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli pis su kaynaklı hastalıklara yakalandığını tespit etti.
Bu hastalıklar nedeniyle bugüne kadar ölen olmadığını açıklayan yetkililer, sağlık çalışanlarının hastalara botlarla ulaşmaya çalıştığını belirtti.
Yetkililer, tahliye çalışmalarının sürdüğü Moulvibazar'da 100 binden fazla kişinin evlerinin halen su altında olduğunu bildirdi.
Bangladeş'in Cox's Bazar ve Moulvibazar bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda 20 Haziran'da sel ve toprak kayması meydana gelmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı