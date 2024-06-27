Bangladeş'te sel felaketi: Binlerce kişi hastalıklara yakalandı

Bangladeş'in Moulvibazar bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller, 1800'den fazla kişinin kirli su kaynaklı hastalıklara yakalanmasına yol açtı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:42
Bangladeş'te sel felaketi: Binlerce kişi hastalıklara yakalandı
Abone Ol google-news

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Moulvibazar bölgesindeki sağlık çalışanları, sel bölgesindeki 1800'den fazla kişinin ishal ve cilt rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli pis su kaynaklı hastalıklara yakalandığını tespit etti.

Bu hastalıklar nedeniyle bugüne kadar ölen olmadığını açıklayan yetkililer, sağlık çalışanlarının hastalara botlarla ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Yetkililer, tahliye çalışmalarının sürdüğü Moulvibazar'da 100 binden fazla kişinin evlerinin halen su altında olduğunu bildirdi.

Bangladeş'in Cox's Bazar ve Moulvibazar bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda 20 Haziran'da sel ve toprak kayması meydana gelmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti.


bangladeş haberleri sel haberleri

İlgili Haberler

Bangladeş'ten Myanmar'a uyarı: Durmazsa karşılık vereceğiz

Bangladeş'ten Myanmar'a uyarı: Durmazsa karşılık vereceğiz
Libya, 163 Bangladeşli yasa dışı göçmeni sınır dışı etti

Libya, 163 Bangladeşli yasa dışı göçmeni sınır dışı etti
Bangladeş'te yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler