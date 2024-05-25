Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar açıklaması: 'Çatışan tarafları, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son aylarda artan şiddet olaylarına ilişkin; "Çatışan tarafları, uluslararası hukuk kurallarına uymaya; sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya; zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya; acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:26
Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar açıklaması: 'Çatışan tarafları, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz'
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son aylarda artan şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Artan sivil can kayıplarının büyük endişeyle takip edildiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar belirtildi:

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

"Myanmar’da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz. Son günlerde, başta Rohinga Müslümanları olmak üzere, Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırılar ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlaller gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyuyoruz.

Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya; sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya; zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya; acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz."


açıklama haberleri çatışma haberleri EYLEM haberleri

İlgili Haberler

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: “Avrupa yeniden silahlanmalı”

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: “Avrupa yeniden silahlanmalı”
Dışişleri'nden UAD kararı sonrası açıklama: 'Yerine getirilmesini bekliyoruz'

Dışişleri'nden UAD kararı sonrası açıklama: 'Yerine getirilmesini bekliyoruz'
İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi: Dışişleri Bakanı görevine kim atandı?

İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi: Dışişleri Bakanı görevine kim atandı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artırılacak!

Son Dakika... TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artırılacak!
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu
17. yüzyıla ait esrarengiz keşif... 'Şeytandan gelen mektup' deşifre edildi!

17. yüzyıla ait esrarengiz keşif... 'Şeytandan gelen mektup' deşifre edildi!
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu