Banksy ünlü markayı hedef aldı

22 Kasım 2022 Salı, 16:18

Son olarak Ukrayna'daki çalışmaları ile gündeme gelen anarşist grafiti sanatçısı Banksy, hırsızlara çağrıda bulundu.

The Scottish Sun'da yer alan habere göre, gizemli grafiti sanatçısı Banksy, orta lüks segmentte ürün satışı gerçekleştiren Guess markasını hedef aldı.

Guess firmasının, Banksy eserlerini ürünlerinde izinsiz kullanan Brandalised ile yaptığı anlaşma üzerine "Hırsızların dikkatine" yazılı paylaşımda bulundu.

Banksy, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Tüm mağaza hırsızlarının dikkatine. Lütfen Regent Caddesi'ndeki GUESS'e gidin. Onlar sormadan sanat eserlerime el attılar, sizin de onların kıyafetlerine aynı şeyi yapmanız nasıl yanlış olabilir?" yazdı.

Guess, "Bu koleksiyonun amacının modanın Banksy'ye minnettarlığını göstermek olduğunu" iddia etti.