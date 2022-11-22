Banksy ünlü markayı hedef aldı
Grafiti sanatçısı Banksy, eserlerini 'izni olmadan kullanan' giyim mağazasını hedef almaları için hırsızlara çağrıda bulundu.
Son olarak Ukrayna'daki çalışmaları ile gündeme gelen anarşist grafiti sanatçısı Banksy, hırsızlara çağrıda bulundu.
The Scottish Sun'da yer alan habere göre, gizemli grafiti sanatçısı Banksy, orta lüks segmentte ürün satışı gerçekleştiren Guess markasını hedef aldı.
Guess firmasının, Banksy eserlerini ürünlerinde izinsiz kullanan Brandalised ile yaptığı anlaşma üzerine "Hırsızların dikkatine" yazılı paylaşımda bulundu.
Banksy, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Tüm mağaza hırsızlarının dikkatine. Lütfen Regent Caddesi'ndeki GUESS'e gidin. Onlar sormadan sanat eserlerime el attılar, sizin de onların kıyafetlerine aynı şeyi yapmanız nasıl yanlış olabilir?" yazdı.
Guess, "Bu koleksiyonun amacının modanın Banksy'ye minnettarlığını göstermek olduğunu" iddia etti.
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