Banksy'nin son eseri, Ukrayna'da bombalanan bir binada ortaya çıktı
Ünlü grafiti ve duvar ressamı Banksy’nin son eseri Ukrayna’nın Rus bombardımanından en çok etkilenen kenti Borodyanka’da önceki gün ortaya çıktı.
Kimliği bilinmeyen sanatçı Banksy’nin son eseri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yaklaşık 48 kilometre kuzey batısında yer alan ve işgalin başlangıcından bu yana bombardımandan en çok etkilenen Borodyanka’da, bombalanmış bir binada ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Eserlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Banksy, dün jimnastik yapan bir kızın tasvir edildiği eserini “Borodyanka, Ukrayna” açıklamasıyla paylaştı.
BANKSY KİMDİR?
Banksy, dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olarak biliniyor ve eserlerini çoğunlukla dış yapıların yüzeylerine yapıyor.
Kimliğini açıklamayan gizemli sanatçı, eserini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşarak eserin orjinalliğini teyit ediyor.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Erzincan'da korkutan deprem
- 'Sana göre millet donla geziyor'