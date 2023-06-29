Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiralanabilecek

Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:15

Güncelleme: 29.06.2023 - 14:15

Oyuncak şirketi Mattel, Barbie'nin 60. yıldönümünü kutlamak için ilginç bir etkinlik düzenliyor. Barbie'nin ikonik evinde ücretsiz bir gece geçirme fırsatı sunan bir ilan yayınladı. İlan, 17 Temmuz'da açılacak ve seçilen kişilere bir arkadaşlarını da beraberinde götürme imkanı sağlayacak.

İki yatak odası, iki banyosu ve üç katı bulunan Barbie evi, ayrıca özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu gibi birçok özellik bulunuyor. Bu eşsiz deneyimle Barbie hayranları, Barbie evinde lüks bir gece geçirme fırsatını yakalayacaklar.

Barbie evi, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Greta Gerwig imzalı 'Barbie' filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıyla yeniden tasarlandı. Son haliyle yeniden kiralanmaya başlanacak

İlan, film 21 Temmuz’da vizyona girmeden hemen önce açılacak.