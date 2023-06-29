Bardaki kokteyllerin hepsini içmeye çalışınca öldü

Yayınlanma: 29.06.2023 - 15:56

Güncelleme: 29.06.2023 - 15:57

Timothy Alan Southern, ailesiyle Mayıs 2022'de Saint Ann'deki bir otele tatile gitti. Southern ve otelde tanıştığı iki turist kendi aralarında içki içme yarışması düzenledi. Buna göre oteldeki barın menüsünde yer alan 21 kokteylin hepsinin içilmesi gerekiyordu.

Ancak yarışmadan önce de brendi ve bira içen 53 yaşındaki adam, 12 kokteylin ardından odasına gitti.

İngiliz kanalı ITV'nin iki gün önce açıkladığı soruşturma raporuna göre fenalaşan Southern, ailesi tarafından bulundu. Bir aile üyesi, Southern'nın ölümünde otelin ihmali olduğunu savundu. adı açıklanmayan kişi şöyle konuştu:

"Sırt üstü duruyor ve boğuluyordu. Koma pozisyonuna getirip ambülans çağrılması için bağırdım. Hırıltılı bir ses çıkarıyordu. Koma pozisyonuna girer girmez kustu. Adını söylüyordum ama tepki vermiyordu"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, aile üyesi, ambulansın geç çağrıldığını iddia etti:

Hemşire geldiğinde 'Ambülans çağrıldı mı?' diye sordum. Hayır dedi. İlk yardımı hemşirenin devralacağını düşünmüştüm ama böyle olmadı.

Kaynak, "Orada öylece oturup bakmayın, kalp masajına başlayın dedim. Sadece göğüs kompresyonu yaptı. Ne yaptığını bilseydi belki de Southern hâlâ burada olabilirdi" dedi.

Geçen hafta yayımlanan adli tıp raporunda, Southern'nın "alkol zehirlenmesiyle ilişkili akut gastritten" yaşamını yitirdiği yazıldı. Toksikoloji raporunun tam teşekküllü halinin üç yıl sürebileceği de ifade edildi.